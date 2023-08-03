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АНАЛІТИКА

Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри

17:06 03.08.2023 |

Політика

 

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій у зв'язку з катастрофою гвинтокрила в Броварах в січні, у якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ, повідомила у четвер, 3 серпня, пресслужба ДБР.

Підозри отримали: начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС, в.о. командира частини, заступник командира з льотної підготовки, командир авіаційної ескадрильї, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС з міста Ніжин Чернігівської області.

Чотирьох з них Їх підозрюють у порушенні правил безпеки польотів що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), а начальника служби безпеки польотів - у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Причини катастрофи

За версією слідства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації МВС гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

"Командир екіпажу побачив перешкоду - багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", - йдеться у повідомленні.

Гвинтокрил ДСНС впав у Броварах поруч з житловим будинком і дитячим садком 18 січня. В катастрофі загинули 14 людей, в тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які перебували на борту гвинтокрила. Поранення отримала 31 людина.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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