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СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
11:51 03.08.2023 |
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки ще в одного народного депутата України, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану.
"За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентарія", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.
У повідомленні не називається ім'я депутата, як стало відомо агентству, йдеться про Олександра Дубінського.
За інформацією української спецслужби, також правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підробку.
У повідомленні наголошується, що для з'ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентарія тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб). Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
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