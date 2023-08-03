Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС

Українські макроаналітики значно покращили прогноз динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році: у середньому вони тепер очікують на його зростання на 4,7%, тоді як у березні їхня консенсус-оцінка була близька до нуля, повідомила заступник директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія Ріпко.

"Мене дуже порадувало, що економічні прогнози дуже сильно - прямо різко - покращилися порівняно з тим, що ці люди прогнозували у березні", - сказала вона, представляючи результати проведеного ЦЕС опитування під час дискусії "Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс , ВВП та інфляція".

Респондентами виступили провідний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) Олександр Бетлій, директор аналітичного департаменту Dragon Capital Олена Білан, начальник аналітичного відділу Сенс Банк Олексій Блінов, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, старша економістка Oxford Economics Євгенія Слєпцова та керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

За словами Репко, розкид прогнозів щодо зростання ВВП цього року становив від 4,5% до 8%, а його номінального значення - від $161 млрд до $181 млрд.

Наступного року опитані макроаналітики в середньому очікують на збільшення ВВП ще на 5,1%.

Бетлій, коментуючи прогноз ІЕД зростання ВВП у 2023 році на 4,1%, вказала, що стримуючим фактором стало блокування зернового коридору.

"Якщо раніше ми припускали, що зерновий коридор буде навіть розширений, починаючи з середини року, то зараз ми бачимо, що зернового коридору немає, і це великий ризик не тільки для сільського господарства... Це ризик для розвитку металургії та видобутку залізняку, тому що вони упускають можливість легшого доступу до залізниці та вивезення своєї продукції на експорт", - пояснила експерт.

Щодо інфляції, то консенсус-прогноз незалежних макроаналітиків передбачає її невелике зростання наступного року до 12% після зниження до 10,6% цього року з 26,6% у минулому.

За словами Бетлій, така оцінка викликана сподіваннями на те, що уряд наступного року відпустить регульовані тарифи, дозволивши їм поступово наближатися до ринкового рівня, і розпочнеться вирішення проблеми накопичення квазіфіскальних боргів таких держкомпаній, як "Нафтогаз" та "Енергоатом".

"Якщо в березні більшість (економістів - ІФ-У) вважала, що курс перетне позначку 40 грн/$1 цього року, то зараз уже так не вважає ніхто. І вважають, що фіксований курс так і утримуватиметься на цьому рівні до кінця 2023 року -го", - назвала ще один результат опитування Репко.

Як повідомлялося, Нацбанк України минулого тижня підвищив прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Крім того, НБУ покращив оцінку інфляції цього року з 14,8% до 10,6%, а наступного - до 8,5%.

Мінекономіки у червні трохи погіршило прогноз ВВП на цей рік - з 3,2% до 2,8%, очікуючи на інфляцію 14,7%. Наступного року відомство прогнозує прискорення зростання ВВП до 5% при уповільненні інфляції до 10,8%.

МВФ у червні покращив оцінку зростання економіки України цього року до діапазону 1-3% за інфляції 15,5%, а наступного чекає його на рівні 3,2% за інфляції 10%.