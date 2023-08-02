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У МЗС Польщі заявили, що відносини з Україною зараз «не є найкращими»
11:38 02.08.2023 |
У Польщі заявили, що відносини з Україною "останнім часом не є найкращими" через висловлювання представників української влади.
Про це в ефірі RMF FM сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, є багато питань, у яких між Польщею та Україною "немає згоди".
Представник польського МЗС також висловився про майбутню зустріч з представником посольства України.
"Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не є найкращим. Ніхто цього не приховує", - сказав Яблонський.
Він вважає, що у представників України "виплеснулися певні емоції", однак Польща залишається "поблажливою", оскільки на Україну напали, "але вона також не повинна нападати на своїх союзників".
"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", - додав заступник глави МЗС Польщі.
У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
В інтерв'ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років". Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача.
Водночас Польща також оголосила про виклик посла України Василя Зварича.
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