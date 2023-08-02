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Джеймі Даймон
Зеленський – про суперечки з Польщею: Емоціям варто охолонути
09:03 02.08.2023 |
Президент України Володимир Зеленський прокоментував суперечки із Польщею на тлі висловлювань керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
Як пише "Європейська правда", свою реакцію український лідер опублікував у Twitter.
За його словами, зараз можна побачити "різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції - вище фундаментальних інтересів народів".
"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи - від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - наголосив Зеленський.
"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом - понад усе", - зазначив президент України.
Напередодні польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача.
У вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.
В інтерв'ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".
Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.
Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.
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