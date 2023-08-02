Таких помилок бути не повинно. Прем'єр Моравецький обурився викликом посла Польщі в МЗС

Виклик посла Польщі до Міністерства закордонних справ України не повинен був відбутися. Варшава надала Києву значну допомогу, а таких помилок бути не повинно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Виклик польського посла - представника країни, єдиної, що залишалася в Києві в день вторгнення Росії в Україну, - у МЗС України не повинен був відбутися", - йдеться у повідомленні.

За його словами, у міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, і з урахуванням величезної підтримки, яку Польща надала Україні, таких помилок бути не повинно.

"Ми завжди захищатимемо добре ім'я Польщі, її безпеку, і інтереси жодної іншої країни ніколи не переважають над інтересами Республіки Польща", - додав Моравецький.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що Україні варто розпочати цінувати роль, яку Варшава відіграла для Києва.

Після цього в українське Міністерство закордонних справ запросили посла Польщі Бартоша Ціхоцького. Йому повідомили, що заяви про нібито невдячність України неприйнятні та не відповідають дійсності.

При цьому речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що жодні заяви не завадять Польщі та Україні побудувати спільне європейське майбутнє.

Пізніше стало відомо, що посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників.