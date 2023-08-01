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Три судна прорвали морську блокаду Росії та прийшли в український порт, – ЗМІ
10:58 01.08.2023 |
Три цивільних вантажних судна - по одному з Ізраїлю, Греції та одне з турецько-грузинською реєстрацією - у неділю пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Як пише Forbes, кораблі рухались з увімкнутими радіотранспондерами. Тобто вони не приховували своє місцеперебування та курс, який міг перевірити будь-хто з доступом до Інтернету та вебсайтів для відстеження суден.
Зазначається, що це перший прихід іноземних суден до українських портів після виходу РФ із "зернової угоди". Москва також попереджала про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
Водночас чотири літаки НАТО ретельно стежили за кораблями, коли вони прямували до Ізмаїла, невеликого українського порту на річці Дунай. Ймовірно, судна завантажуватимуть зерно в Ізмаїлі, а потім повертатимуться в Чорне море і далі до іноземних портів.
"Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливуть до України, можуть свідчити про те, що Росія або не бажає, або не в змозі здійснювати такі обшуки в цей час", - прокоментували в Інституті вивчення війни у Вашингтоні.
Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.
19 липня Росія оголосила потенційними цілями всі судна на шляху до українських портів.
Пізніше Міноборони України заявило, що Україна може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.
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