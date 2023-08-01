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США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
23:58 31.07.2023 |
Держдеп США підтвердив, що початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки відбудеться цього тижня. Зазначається, що гарантії стосуватимуться оборонних зобов'язань.
Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на бриффінг.
"Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов'язань надалі", - підтвердив Міллер, додавши, що делегацію США представить заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії.
За його словами, переговори відбудуться в онлайн-форматі. Зазначається також, що гарантії стосуються оборонних зобов'язань.
Гарантії безпеки для України
Схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.
Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.
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