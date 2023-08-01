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АНАЛІТИКА

США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки

 

Держдеп США підтвердив, що початок переговорів з Україною щодо гарантій безпеки відбудеться цього тижня. Зазначається, що гарантії стосуватимуться оборонних зобов'язань.

Про це заявив керівник прес-служби Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на бриффінг.

"Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов'язань надалі", - підтвердив Міллер, додавши, що делегацію США представить заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії.

За його словами, переговори відбудуться в онлайн-форматі. Зазначається також, що гарантії стосуються оборонних зобов'язань.

Гарантії безпеки для України

Схвалена на саміті НАТО декларація G7 передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До цієї декларації G7 може приєднатися будь-яка країна, яка на двосторонньому рівні офіційно погодиться надати ті чи інші гарантії Україні.

Серед тих, хто вже доєднався до декларації, - Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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