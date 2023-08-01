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Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
23:54 31.07.2023 |
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у мирних переговорах щодо України, які відбудуться наступного тижня в Саудівській Аравії.
Про це заявили офіційні представники США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами представників США, мета України полягає в тому, щоб під час переговорів було визначено загальні принципи припинення війни, а пізніше цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідери підпишуться підтримати ці принципи.
Переговори, що відбуваються в Саудівській Аравії, є другими в серії зустрічей, організованих головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Перші переговори відбулися на початку цього року в Копенгагені.
Саудівська Аравія була обрана для проведення переговорів частково через відносини цієї країни з Китаєм, пояснив один з американських чиновників.
Хоча участь Китаю в переговорах не очікується, американські офіційні особи останніми місяцями публічно закликали Китай зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні, хоча не було жодних сигналів про те, що Китай зробить якісь активні кроки для її мирного завершення.
Саміт миру у Саудівській Аравії
Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів повідомило, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт щодо миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.
Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.
Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.
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