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АНАЛІТИКА

Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN

 

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван візьме участь у мирних переговорах щодо України, які відбудуться наступного тижня в Саудівській Аравії.

Про це заявили офіційні представники США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представників США, мета України полягає в тому, щоб під час переговорів було визначено загальні принципи припинення війни, а пізніше цього року відбувся мирний саміт, на якому світові лідери підпишуться підтримати ці принципи.

Переговори, що відбуваються в Саудівській Аравії, є другими в серії зустрічей, організованих головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Перші переговори відбулися на початку цього року в Копенгагені.

Саудівська Аравія була обрана для проведення переговорів частково через відносини цієї країни з Китаєм, пояснив один з американських чиновників.

Хоча участь Китаю в переговорах не очікується, американські офіційні особи останніми місяцями публічно закликали Китай зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні, хоча не було жодних сигналів про те, що Китай зробить якісь активні кроки для її мирного завершення.

Саміт миру у Саудівській Аравії

Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів повідомило, що у Саудівській Аравії відбудеться саміт щодо миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію та Бразилію.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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