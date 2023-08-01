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АНАЛІТИКА

Росія знищила за дев'ять днів 180 тисяч тонн українського зерна - МЗС

22:46 31.07.2023 |

Новини АПК

 

За дев'ять днів обстрілів Росія знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.

Такі дані навело Міністерство закордонних справ України у Твіттері, передає Укрінформ.

Відповідно до допису, після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія вчинила чергову серію військових злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади.

МЗС підбило підсумки, згідно з якими в перші дев'ять днів держава-агресор знищила 180 тисяч тонн зернових культур, 26 обʼєктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.

"Ми повинні припинити Голодні ігри і забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", - заявило зовнішньополітичне відомство України.

Як повідомляв Укрінформ, Росія 17 липня оголосила про припинення угоди з Туреччиною та ООН щодо Чорноморської зернової ініціативи. Після цього Міноборони РФ оголосило, що розглядатиме судна, які йдуть в українські порти, як військові цілі.
Ключові теги: Росія
 

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