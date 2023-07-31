Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат

Народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов подав заяву про складання депутатського мандату.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" (Радіо свобода) з'ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Холодов має посвідку на проживання на Кіпрі, його дружина живе на острові, а його діти ходять до місцевої школи, а сам він регулярно літав туди ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Родина Холодова також володіє маєтком в елітному районі Відня, який було придбано у 2013 році за 6 млн євро. Крім того, дружина Холодова є кумою дружини Віктора Медведчука - Оксани Марченко.

Також журналісти виявили, що ще кандидатом у народні депутати Андрій Холодов багато часу проводив в Австрії, причому сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

В Україні сім'я депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції сигарет - від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків - "Київ Маркет Солюшн"), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако").