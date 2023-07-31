Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вирішив жити на Кіпрі: Ще один нардеп від «Слуги народу» вирішив скласти мандат

17:31 31.07.2023 |

Політика

 

Народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов подав заяву про складання депутатського мандату.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" (Радіо свобода) з'ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток.

Холодов має посвідку на проживання на Кіпрі, його дружина живе на острові, а його діти ходять до місцевої школи, а сам він регулярно літав туди ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Родина Холодова також володіє маєтком в елітному районі Відня, який було придбано у 2013 році за 6 млн євро. Крім того, дружина Холодова є кумою дружини Віктора Медведчука - Оксани Марченко.

Також журналісти виявили, що ще кандидатом у народні депутати Андрій Холодов багато часу проводив в Австрії, причому сукупна тривалість його перебування за кордоном була більшою, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

В Україні сім'я депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції сигарет - від оптової закупівлі у виробників (через фірму "Сіті Трейдинг Компані"), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків - "Київ Маркет Солюшн"), та роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми ("Віктрум" та "Інтертабако").
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3242
  0,0658
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0146  0,03 0,08 37,7277  0,07 0,18
EUR 40,9462  0,04 0,10 41,8388  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес