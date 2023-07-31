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АНАЛІТИКА

«Батьківщину-матір» у Києві перейменують

10:39 31.07.2023 |

Політика, Україна

 

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати", повідомив генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю "Українському радіо", частково опублікованому ввечері в суботу, 29 липня. Він розповів про ухвалення відповідного рішення вченої ради музею, на території якого розташований монумент.

За словами Савчука, визначальними для монументу є те, що він створений в Україні зусиллями українських робітників, інженерів, учених. "Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя (...) Він є символом стійкості та незламності українського народу. Ми знаємо факт, який опирається на легенду, що "Батьківщина-мати" розвернута на Північний Схід. І саме від Північно-Східного ворога вона захищає нашу землю, наш народ", - пояснив гендиректор музею.

Він сподівається, що рішення вченої ради музею буде затверджене міністерством культури та інформаційної політики напередодні Дня незалежності України 24 серпня.

Нагадаємо, на щиті монумента, відкритого у 1981 році в часи СРСР, до 24 серпня мають замінити радянський герб на тризуб. Він буде виготовлений з європейської сталі. Заперечення щодо цього висловив комбінат "Запоріжсталь".

Стаття на тему:

28.07.2023 Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
"Запоріжсталь" на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безплатно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проєкту заміни радянського символу", - йдеться в заяві підприємства.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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