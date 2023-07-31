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АНАЛІТИКА

WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн

 

На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн - WSJ

Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо відновлення миру в Україні, в яких візьмуть участь високопосадовці з близько 30 великих і країн, що розвиваються, на початку серпня в Джидді, повідомляє в суботу The Wall Street Journal (WSJ).

"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 та 6 серпня, прибудуть високопосадовці приблизно з 30 країн", - повідомляє газета.

Зазначається, що Росія не отримала запрошення на цю зустріч.

Як очікується, у переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, у тому числі Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори призведуть до мирного саміту пізніше цього року.

Серед тих, хто вже підтвердив свою участь, - Великобританія, ПАР, Польща та країни ЄС.

Також, знайоме із ситуацією джерело заявило, що в Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За інформацією видання, західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково сподіваючись, що вона зможе спонукнути Китай взяти в них участь.

Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули світу".

Наприкінці червня у Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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