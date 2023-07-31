Фінансові новини
- |
- 31.07.23
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
08:17 31.07.2023 |
На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн - WSJ
Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо відновлення миру в Україні, в яких візьмуть участь високопосадовці з близько 30 великих і країн, що розвиваються, на початку серпня в Джидді, повідомляє в суботу The Wall Street Journal (WSJ).
"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 та 6 серпня, прибудуть високопосадовці приблизно з 30 країн", - повідомляє газета.
Зазначається, що Росія не отримала запрошення на цю зустріч.
Як очікується, у переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, у тому числі Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори призведуть до мирного саміту пізніше цього року.
Серед тих, хто вже підтвердив свою участь, - Великобританія, ПАР, Польща та країни ЄС.
Також, знайоме із ситуацією джерело заявило, що в Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
За інформацією видання, західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково сподіваючись, що вона зможе спонукнути Китай взяти в них участь.
Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули світу".
Наприкінці червня у Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Саудівська Аравія планує переговори щодо України без РФ, запрошені чиновники з 30 країн
|Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
|Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161
|Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики
|Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку
|Рада продовжила термін дії воєнного стану на 90 діб
|Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор геноцидом українського народу
Бізнес
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту