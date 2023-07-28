Фінансові новини
- |
- 28.07.23
- |
- 20:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради, 27 липня його повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави.
У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.
Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Ухвалення законопроєкту №9437 за основу та в цілому підтримали 312 народних депутатів на пленарному засіданні. На платформі цього музею заплановані основні офіційні заходи до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 рр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Запахло корупцією: «Запоріжсталь» відкрила подробиці щодо сталі для тризуба «Батьківщині-Матері»
|Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
|ВР має намір відновити декларування для чиновників
|Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада відправила Ткаченка у відставку з посади міністра культури та інформаційної політики
|Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку
|Рада продовжила термін дії воєнного стану на 90 діб
|Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор геноцидом українського народу
|Вечірня атака РФ: українські захисники знищили 36 ракет
|Союзники з НАТО та Україна засудили вихід РФ із "зернової ініціативи", а також ракетні удари по Одесі та інших містах - результати Ради Україна - НАТО
Бізнес
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari
|Євросоюз ухвалив «закон про чипи» для зменшення залежності від імпорту
|На тлі буму ШІ виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $3 мільярди
|У США автобуси обладнали штучним інтелектом, який автоматично штрафує припарковані на автобусній лінії автомобілі
|TikTok додав текстові публікації на тлі ребредингу Twitter