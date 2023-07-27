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Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду, потрібний для виконання критеріїв Єврокомісії на шляху України до членства в ЄС.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".
За ухвалення закону проголосували 293 народні депутати.
"Важлива євроінтеграційна ініціатива. Виконання першої рекомендації Європейської комісії до членства України в ЄС", - написав він.
За його словами, в документі, серед іншого, є норма, яка посилює роль міжнародників у відборі суддів:
"Якщо у зв'язку з однаковою кількістю голосів "за" і "проти" Дорадча група експертів не може ухвалити рішення, проводиться повторне голосування.
У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час такого повторного голосування голоси трьох членів Дорадчої групи експертів, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними організаціями чи Європейською комісією "За демократію через право" , є вирішальними", - йдеться у законопроєкті.
У першому читанні законопроєкт був ухвалений 12 червня.
Венеційська комісія оприлюднила оцінку законопроєкту №9322 про зміни процедури відбору суддів Конституційного суду України 10 червня.
У своєму рішенні Венеційська комісія висловила жаль, що її рекомендація щодо включення сьомого члена до складу Дорадчої групи експертів не була виконана. Однак "Венеційка" привітала "значні покращення", запропоновані у відповідь на її ключові рекомендації.
Реформа системи відбору суддів Конституційного суду є одним із семи критеріїв Єврокомісії, виконання якого є необхідним для подальшого зближення з ЄС.
9 червня посли країн G7 представили ключові рекомендації для України щодо посилення антикорупційних інституцій та реформування судової системи. Одна із них стосується запровадження законодавства щодо прозорого відбору суддів Конституційного Суду України на меритократичній основі.
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