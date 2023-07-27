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Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161

15:03 27.07.2023 |

Політика, Україна

Помісний собор ПЦУ підтвердив перехід на новоюліанський календар 156 голосами зі 161

 

Помісний собор Православної церкви України (ПЦУ), що відбувається у четвер у Софійському соборі в Києві, підтвердив перехід із юліанського на новоюліанський календар (відомий як "новий стиль"), раніше схвалений Архієрейським собором.

"Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного собору за - 156, проти - 5, утрималися - 0", - написав священник ПЦУ Дмитро Шаповалов у фейсбуці.

Як повідомлялося, Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня 2023 року. Тоді ж було анонсовано скликання Помісного собору на 27 липня, де це рішення має бути затверджено.

Згідно з повідомленням пресслужби ПЦУ, це рішення зберігає за парафіями та монастирями право використовувати старий календар: "Парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість - календарна реформа відбудеться без примусу, поступово та усвідомлено".

На той час низка парафій ПЦУ вже ухвалила рішення про перехід на "новий стиль".

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) також оголосила про перехід на новоюліанський календар із 1 вересня 2023 року.

Новоюліанський календар було затверджено на соборі східних православних церков у Константинополі 1923 року. Він збігається з григоріанським (який використовується в Україні як світський) за всіма святами, окрім перехідних - Великодня і прив'язаних до нього, методика розрахунку яких залишилася колишньою. Новоюліанський календар із 1924 року використовують Вселенський патріархат, Румунська православна церква і церкви Греції та Кіпру, із 1928 року - Олександрійський і Антіохійський патріархати, із 1968 року - Болгарська православна церква.

Наразі без урахування ПЦУ новоюліанський календар використовують 9 із 16 помісних православних церков і без урахування УГКЦ - 3 із 23 східних католицьких церков (включно з греко-католицькими).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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