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ВР має намір відновити декларування для чиновників

16:19 27.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада має намір відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

За відповідний законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану в першому читанні проголосували 299 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як раніше повідомляв Железняк, однією з новацій законопроєкту (крім відновлення декларацій) є подання декларацій не лише за нинішній рік, а й за всі попередні.

Згідно з законопроєктом, суб'єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки або перебувають на територіях, що постраждали від воєнної агресії Російської Федерації проти України, подають декларації протягом 90 днів із дня: визначення дати завершення бойових дій; завершення окупації для тимчасово окупованих територій, на яких особа перебуває; повернення до пункту постійної дислокації або на місце постійної роботи (крім ротації); припинення або скасування воєнного стану.

Перелічені вище положення законопроєкту стосуються лише суб'єктів декларування, які здійснюють службові повноваження на територіях, де ведуться активні бойові дії; які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ці норми також стосуються осіб із числа військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які беруть безпосередню участь у бойових діях; із числа співробітників органів, уповноважених на здійснення розвідувальної та/або контррозвідувальної діяльності, які безпосередньо беруть участь у проведенні розвідувальних заходів. Крім цього, ці положення поширюються на осіб, направлених в інші держави для участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки.

Крім цього, законопроєкт пропонує відновити спецперевірки для осіб, які претендують на відповідальні державні посади (такі перевірки було призупинено на період дії воєнного стану - ІФ-У). Законопроєкт зобов'язує проводити спецперевірки і стосовно тих посадовців, які були призначені на свої посади без їх проведення.

Законопроєкт передбачає публічність реєстру декларацій. За його словами, "на період до припинення або скасування воєнного стану в Єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі відображатимуться декларації", але без реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, місцезнаходження об'єктів, які наведені в декларації, номера рахунка в банківській або іншій фінансовій установі. У публічному доступі також не буде відомостей про населені пункти, де розташовані об'єкти, що зазначаються в декларації, або де розташоване місце фактичного проживання декларанта, зареєстроване місце проживання, прізвища, імена, по батькові всіх інших осіб, зазначених у декларації (крім суб'єкта декларування).

Як повідомлялося, електронне декларування для чиновників Верховна Рада скасувала навесні 2022 року на час дії воєнного стану у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну.

Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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