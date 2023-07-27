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Св. Франциск Асізський
Вечірня атака РФ: українські захисники знищили 36 ракет
22:50 26.07.2023 |
Українські військові сьогодні, 26 липня, увечері знищили 36 крилатих ракет, якими росіяни намагалися атакувати нашу країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.
"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555", - написав Олещук.
За інформацією Повітряних сил, ракети запустили вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По маршруту слідування ракет працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувачі і не тільки.
У Повітряних силах нагадали, що близько 19:00 було зафіксовано запуск чотирьох гіперзвукових ракет "Кинжал" у напрямку Хмельницької області. Наслідки цієї атаки досі уточнюються.
Масована атака окупантів
Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з пуском крилатих ракет росіян, які здійснили за допомогою авіації з району Каспійського моря.
Пізніше також стало відомо і про спробу атаки гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які ворог запустив з винищувачів МіГ-31К.
Після цього у мережі з'явилися повідомлення про вибухи на Хмельниччині. В ОВА підтвердили тільки роботу систем протиповітряної оборони в регіоні.
У Повітряних силах назвали ціль окупантів
Російські окупанти сьогодні, 26 липня, за допомогою ракет намагалися атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, ракети, які випустили російські літаки Ту-95МС, спочатку залетіли в Україну з південно-східного напрямку, далі рухалися у бік Дніпра. Потім вони змінили курс у бік Кропивницької області, рухалися у напрямку перехрестя Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.
Після цього ворожі ракети вже фіксували у Тернопільскій області, звідти вони попрямували у бік Львівської області.
"У Львівській області розгорнулися на 180 градусів і врешті-решт були направлені до Хмельницької області у район Старокостянтинова", - зазначив Ігнат.
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