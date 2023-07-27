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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вечірня атака РФ: українські захисники знищили 36 ракет

 

Українські військові сьогодні, 26 липня, увечері знищили 36 крилатих ракет, якими росіяни намагалися атакувати нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука в Telegram.

"Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555", - написав Олещук.

За інформацією Повітряних сил, ракети запустили вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По маршруту слідування ракет працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувачі і не тільки.

У Повітряних силах нагадали, що близько 19:00 було зафіксовано запуск чотирьох гіперзвукових ракет "Кинжал" у напрямку Хмельницької області. Наслідки цієї атаки досі уточнюються.

Масована атака окупантів

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з пуском крилатих ракет росіян, які здійснили за допомогою авіації з району Каспійського моря.

Пізніше також стало відомо і про спробу атаки гіперзвуковими ракетами "Кинжал", які ворог запустив з винищувачів МіГ-31К.

Після цього у мережі з'явилися повідомлення про вибухи на Хмельниччині. В ОВА підтвердили тільки роботу систем протиповітряної оборони в регіоні.

У Повітряних силах назвали ціль окупантів

Російські окупанти сьогодні, 26 липня, за допомогою ракет намагалися атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, ракети, які випустили російські літаки Ту-95МС, спочатку залетіли в Україну з південно-східного напрямку, далі рухалися у бік Дніпра. Потім вони змінили курс у бік Кропивницької області, рухалися у напрямку перехрестя Вінницької, Одеської та Миколаївської областей.

Після цього ворожі ракети вже фіксували у Тернопільскій області, звідти вони попрямували у бік Львівської області.

"У Львівській області розгорнулися на 180 градусів і врешті-решт були направлені до Хмельницької області у район Старокостянтинова", - зазначив Ігнат.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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