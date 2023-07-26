Союзники з НАТО та Україна рішуче засудили вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, так само як і її руйнівні дії, спрямовані на те, щоб зупинити експорт українського зерна, бомбардування Одеси та інших портових міст.

"Союзники та Україна рішуче засудили рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи та її навмисні спроби зупинити сільськогосподарський експорт України, від якого залежать сотні мільйонів людей у всьому світі. Вони також засудили нещодавні ракетні удари Росії по Одесі, Миколаєву та інших портових містах, зокрема цинічний удар Москви безпілотником по українському зерносховищу в придунайському портовому місті Рені, неподалік від румунського кордону", - йдеться в пресрелізі, який поширила в середу після закінчення засідання пресслужба штаб-квартири.

Засідання, скликане генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на прохання президента Володимира Зеленського, відбулося під головуванням заступника генерального секретаря Мірчі Джоане. Темою обговорення стала ситуація у сфері безпеки в Чорноморському регіоні після одностороннього припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН і Туреччини.

Це було друге після інавгураційного у Вільнюсі в рамках саміту НАТО засідання Ради Україна - НАТО. До послів країн НАТО та запрошеної Швеції у форматі відеоконференції долучилися віцепрем'єр-міністр і міністр у справах громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.

За повідомленням альянсу, союзники також зазначили, що "нова зона попередження Росії в Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії створила "нові ризики прорахунків та ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства".

Зокрема, заступник генерального секретаря Джоане заявив, що "Росія продовжує проявляти цілковиту неповагу до міжнародного права і до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна". "Росія погрожує цивільним суднам, тероризує мирні міста і знищує об'єкти світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами. НАТО єдина. Ми солідарні з нашими чорноморськими союзниками і продовжуватимемо захищати один одного і продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив він.

Пресслужба альянсу також наводить слова генерального секретаря Столтенберга, який заявив, що Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. "Росія має припинити перетворювати голод на зброю і загрожувати найуразливішим людям світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють суттєві ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України і підвищують нашу пильність. Ми, як і раніше, готові захищати кожен дюйм території союзників від будь-якої агресії", - констатував він.

Крім того, союзники привітали зусилля Туреччини щодо відновлення "зернової угоди", що продовжуються, а також зусилля інших союзників, включно з Болгарією і Румунією, та Європейського Союзу і ООН, спрямовані на продовження експорту українського зерна сушею і морем. "Союзники також дали зрозуміти, що продовжать надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу", - деталізували в альянсі.

У пресрелізі також ідеться про те, що НАТО і союзники посилюють спостереження і розвідку в регіоні Чорного моря, зокрема за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. "З минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України НАТО значно збільшила свою присутність у регіоні, зокрема з двома новими багатонаціональними бойовими групами в Болгарії та Румунії", - уточнюється в пресрелізі.

