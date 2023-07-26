У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

У Брюсселі у середу, 26 липня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Темою зустрічі, в якій беруть участь представники 31 держави-члена Альянсу та Києва, є вихід Росії з "зернової угоди".

Про проведення засідання генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга просив президент України Володимир Зеленський, який вимагає чіткої перспективи для подальшого експорту зерна. За інфорамцією речниці НАТО Оани Лунгеску, зустріч відбудеться на рівні послів. Поки невідомо, о котрій годині пройде засідання.

Також на порядку денному в Брюсселі, ймовірно, буде питання військової допомоги Україні. Напередодні США оголосили, що нададуть Україні додаткове озброєння - зокрема, боєприпаси та системи протиповітряної оборони - на суму близько 400 мільйонів доларів.

Рада Україна-НАТО

Створення Ради Україна-НАТО відбулося за підсумком саміту НАТО у Вільнюсі, який пройшов 11-12 липня. Утворення Ради є одним з трьох елементів, які мають наблизити Україну до Альянсу, що слугуватиме майданчиком для проведення консультацій між державами-членами Альянсу і Україною з питань безпеки

Рада Україна-НАТО замінила собою Комісію Україна-НАТО. У форматі Ради Україна засідає з державами-членами НАТО на засадах рівності, на відміну від формату Комісії.

Засідання Ради можуть скликатися на рівні держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони послів, або у військовому форматі, включаючи рівень начальників оборонних штабів. Інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО відбулося 12 липня на рівні глав держав і урядів. Зокрема, у ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський.



