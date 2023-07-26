Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 13:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
11:50 26.07.2023 |
У Брюсселі у середу, 26 липня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Темою зустрічі, в якій беруть участь представники 31 держави-члена Альянсу та Києва, є вихід Росії з "зернової угоди".
Про проведення засідання генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга просив президент України Володимир Зеленський, який вимагає чіткої перспективи для подальшого експорту зерна. За інфорамцією речниці НАТО Оани Лунгеску, зустріч відбудеться на рівні послів. Поки невідомо, о котрій годині пройде засідання.
Також на порядку денному в Брюсселі, ймовірно, буде питання військової допомоги Україні. Напередодні США оголосили, що нададуть Україні додаткове озброєння - зокрема, боєприпаси та системи протиповітряної оборони - на суму близько 400 мільйонів доларів.
Рада Україна-НАТО
Створення Ради Україна-НАТО відбулося за підсумком саміту НАТО у Вільнюсі, який пройшов 11-12 липня. Утворення Ради є одним з трьох елементів, які мають наблизити Україну до Альянсу, що слугуватиме майданчиком для проведення консультацій між державами-членами Альянсу і Україною з питань безпеки
Рада Україна-НАТО замінила собою Комісію Україна-НАТО. У форматі Ради Україна засідає з державами-членами НАТО на засадах рівності, на відміну від формату Комісії.
Засідання Ради можуть скликатися на рівні держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони послів, або у військовому форматі, включаючи рівень начальників оборонних штабів. Інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО відбулося 12 липня на рівні глав держав і урядів. Зокрема, у ньому взяв участь президент України Володимир Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Велика Британія передала Україні мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone
|Київ збільшив у п'ять разів допомогу підрозділам ЗСУ - місто виділяє ₴5 мільярдів
|Екснардепу Мураєву заочно повідомлено про підозру в держзраді - СБУ
|В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС
|Росія готує операцію у Чорному морі під чужим прапором, - Держдеп США
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
Бізнес
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя