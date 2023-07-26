Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді

Колишньому народному депутату від забороненої політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" Вадиму Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв'ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - пояснили правоохоронці.

Так, екснардепу повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Рабінович переховується за кордоном.