Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки (США) виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійде різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

До нового пакету військової допомоги для України увійшли:

* додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;

* зенітні комплекси Stinger;

* додаткові боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* 120-мм та 60-мм мінометні снаряди;

* 32 бронетранспортери Stryker;

* ракети з оптичним наведенням (TOW);

* Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

* БПЛА Black Hornet;

* авіаційні ракети Hydra-70;

* тактичні аеронавігаційні системи;

* боєприпаси для розчищення перешкод;

* більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;

* прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

* запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

Що відомо про міні-дрони Black Hornetє

Міні-дрони Black Hornet вже застосовуються Збройними силами України, і нещодавно Норвегія оголошувала про постачання додаткової партії на 1000 одиниць.





Це розвідувальні безпілотники вагою 32 грами. Їх важко знайти, тому вони особливо добре підходять для використання у міських районах. Вони прості в експлуатації та можуть допомогти у виявленні цілей противника.