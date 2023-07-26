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Нардеп Арістов вирішив скласти мандат
18:39 25.07.2023 |
Заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп від партії "Слуга Народу" Юрій Арістов подав до парламенту заяву про складання мандату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.
"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України", - написав спікер ВР.
Як зазначив Стефанчук, заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні парламенту.
Скандал з Арістовим
Нагадаємо, раніше журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що Юрія Арістова у липні цього року помітили у п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах.
Інформацію про відпочинок депутата підтвердили журналістам і співробітники готелю. Вартість проживання на двох там оцінюють щонайменше у 100 тисяч гривень на добу.
На цей скандал уже відреагував голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія. Він наголосив, що вимагатиме позбавлення мандата Арістова та його виключення з комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, якщо інформація про відпочинок парламентаря на Мальдівах підтвердиться.
Варто зауважити, що ще на початку 2023 року президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну запровадити виїзд за кордон для депутатів та інших чиновників лише у зв'язку з відрядженням. Пізніше уряд запровадив відповідні заходи.
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