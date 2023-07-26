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АНАЛІТИКА

Велика Британія передала Україні мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone

Велика Британія передала Україні мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone

 

Збройні Сили України почали використовувати мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone.

Інформацією поділилося британське видання Independent. Йдеться про кілька десятків пускових установок. Завдяки їм, ЗСУ можуть за допомогою ракет Brimstone вражати наземні цілі. Пускові установки Wolfram спеціально розробили для Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення Росії. До речі, ЗСУ отримали ракети Brimstone ще минулого року. На перших етапах війни українські захисники використовували ракети із саморобними пусковими установками.

Велика Британія передала Україні мобільні установки Wolfram для ракет Brimstone

 

Для тих, хто не в курсі

Brimstone - це ракета класу земля-земля або повітря-земля розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних Сил. Вона оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. Крім цього, ракета може похвалитися лазерним наведенням.
За матеріалами: gagadget.com
 

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