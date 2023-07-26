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Київ збільшив у п'ять разів допомогу підрозділам ЗСУ - місто виділяє ₴5 мільярдів
У 2023 році Київська міська рада додатково збільшила фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони «Захисник Києва» до п'яти мільярдів гривень.
Як передає Укрінформ, таке рішення було прийнято 25 липня на позачерговому пленарному засіданні Київської міської ради 68 депутатами.
Як зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, на початку лютого 2023 року за програмою було передбачено виділити один млрд грн, і згодом вже у червні цього року обсяг програми було додатково збільшено на 100 млн грн.
«Наразі Київ спрямовує ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ. Сьогодні Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» ще на 4,015 млрд грн", - сказав Бондаренко.
З них передбачено 2,215 млрд грн - на матеріально-технічне забезпечення Сил оборони та безпеки, 1 млрд грн - придбання БПЛА, 450 млн грн - ремонт техніки, а також додатково 300 млн грн на ремонти (переважно облаштування укриттів) та 50 млн грн - перевезення особового складу.
"Пріоритет у всіх повинен бути один - всі сили та кошти на Перемогу. І тут має бути порозуміння та обʼєднання зусиль місцевої, центральної влади та суспільства", - наголосив Бондаренко.
Секретар Київради додав, щодо джерел покриття витрат - 700 млн грн заплановано за рахунок нерозподіленого залишку, а ще 3,315 млрд грн потрібно буде залучати за рахунок спеціальних фондів залежно від освоєння капітальних вкладень.
Як повідомлялося, торік на фінансування сил безпеки та оборони Києва з бюджету міста виділили майже 850 мільйонів гривень. За шість місяців цього року - понад 380 мільйонів. Загалом - понад 1,2 мільярда.
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