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АНАЛІТИКА

В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС

 

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У звіті агенства йдеться, що в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім загородженням по периметру об'єкту виявили кілька мін. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має змоги потрапити обслуговуючий персонал станції.

"Нам було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда обговорила це із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що наявність такої вибухівки на майданчику ЗАЕС суперечить стандартам безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії та інструкціям з ядерної безпеки. Також, це створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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