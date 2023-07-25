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В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС
09:31 25.07.2023 |
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.
У звіті агенства йдеться, що в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім загородженням по периметру об'єкту виявили кілька мін. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має змоги потрапити обслуговуючий персонал станції.
"Нам було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда обговорила це із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він додав, що наявність такої вибухівки на майданчику ЗАЕС суперечить стандартам безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії та інструкціям з ядерної безпеки. Також, це створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.
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