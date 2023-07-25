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Росія готує операцію у Чорному морі під чужим прапором, - Держдеп США
09:17 25.07.2023 |
Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі низки ударів РФ по Одесі, дунайській інфраструктурі та відмові від "зернової угоди".
Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
"У нас є інформація, що свідчить про те, що вони (Росія - ред.), очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони загрожували судам, що діють у міжнародних водах, після чого сьогодні відбулася атака на Дунаї", - заявив Міллер.
За його словами, Сполучені Штати продовжать проведення консультацій з партнерами в регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.
Водночас речник Держдепартаменту США зазначив, що ідеальне рішення, яке дозволило б Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без відновлення морських шляхів "неможливе".
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