Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова

У ніч проти понеділка, 24 липня, Москву атакували дрони, інформацію про це підтвердив мер міста Сергій Собянін. Повідомляється про щонайменше два літальні апарати - залишки одного з БПЛА виявлені в районі будинку номер 17 на Комсомольському проспекті. Інший дрон, за даними ЗМІ, потрапив у будівлю бізнес-центру на вулиці Лихачова.

За словами Собяніна, "серйозних руйнувань" та постраждалих внаслідок атаки немає. Telegram-канали Shot та 112 повідомляють, що в обох випадках БПЛА влучили у будівлі, сталися вибухи.

"У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА", - написав Shot.

Атаку підтвердили також в міністерстві оборони Росії. Згідно із заявою відомства, "засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) два українські БПЛА були зафіксовані і зруйновані". Те, що сталося, російське міноборони назвало "спробою терористичної атаки".

Безпілотник, що врізався в будівлю на Комсомольському проспекті, зазнав аварії поруч із військовим університетом, в якому, ймовірно, розташований "штаб кібератак ГРУ", звернув увагу розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв. За його словами, серед іншого ідеться про хакерське угруповання FancyBear, яке неодноразово пов'язували з російським розвідувальним управлінням. "Якщо Україна завдасть удару по цьому комплексу будівель, символічні збитки для міноборони та ГРУ будуть дуже значними", - зазначив розслідувач.

За останні місяці Москву та область уже чотири рази атакували БПЛА.