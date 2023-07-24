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Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
08:40 24.07.2023 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 26 липня засідання нової Ради Україна-НАТО на прохання Києва. Про це у неділю, 23 липня, пише агенція dpa.
Сторони зустрінуться для того, щоб "провести консультації щодо останніх подій та обговорити транспортування українського зерна через Чорне море", повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску. За її словами, зустріч відбудеться на рівні послів.
Зеленський звернувся до Столтенберга
Напередодні у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати Раду Україна - НАТО для кризових консультацій через безпекову ситуацію в Чорному морі.
"Обговорили з паном Столтенбергом наші кроки щодо розблокування і забезпечення сталої роботи "зернового коридору". У нашій співпраці ми перейшли на новий, вищий рівень - рівень Ради Україна - НАТО. І цей механізм може спрацювати", - розповів Зеленський про телефонну розмову з генсеком.
Столтенберг після розмови з Зеленським наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно і додав, що після саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі, "Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше".
"Ми рішуче засуджуємо спробу Москви перетворити продовольство на зброю", - написав генсек НАТО у Twitter.
Росія відкликала гарантії безпеки у Чорному морі
З 17 липня Росія вийшла з "зернової угоди", після чого почала завдавати ректних ударів по портовій інфраструктурі України. 19 липня РФ заявила про відкликання гарантій безпеки мореплавцям: судна, які прямують до українських портів, незалежно від їхнього прапору, вона вважатиме перевізниками вантажів військового призначення.
Наступного дня Україна відповіла дзеркально: судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку російських та окупованих Росією українських портів розглядатимуться як такі, що перевозять воєнні вантажі.
Окрім того, останніми днями війська РФ регулярно завдають ракетних і дронових ударів по південним регіонам України. Зокрема, в ніч на 19 липня війська РФ атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
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