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Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
12:27 21.07.2023 |
Німеччина відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої - десять танків Leopard 1 A5.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд.
Серед нещодавно переданої зброї - 10 танків Leopard 1 A5 та додаткові 20 кулеметів MG3, які використовуються на Leopard 2, Marder і DACHS (загалом передали вже 138 одиниць).
Окрім того, передали ще близько 1300 снарядів до 155-мм гаубиць, 2064 димових снаряди цього ж калібру, ще одну систему наведення мостів, 12 трейлерів.
У партію увійшли також 10 наземних радіолокаційних станцій, на додачу до восьми переданих раніше; ще 16 вантажівок Zetros, чотири машини для прикордонників, ще сотня тисяч індивідуальних тактичних аптечок.
Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив новий пакет допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро.
У ньому анонсували дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
У партії, про яку відзвітували минулого тижня, були шість установок Gepard, 3 230 снарядів калібру 155 мм та багато іншого.
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