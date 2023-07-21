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Зеленський звільнив посла у Британії після заяв про «нездоровий сарказм»
11:48 21.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії.
Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, пише "Європейська правда".
Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад - надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.
Днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса.
Нагадаємо, глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.
Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.
У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто". Пристайко, коментуючи цю дискусію, назвав заяви "нездоровим сарказмом". Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал Sky News не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла
Стаття на тему:
12.07.2023 Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
"Слова Зеленського, які критикують Альянс, різко контрастували з образом західної гармонії, яку створювали Байден та його помічники". Якщо Київ поводиться так зараз, то можна уявити його поведінку, коли Україна стане повноправним членом Альянсу.
Потім Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".
20 жовтня 2022 року Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ.
Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.
До цього Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС.
У 2017-2019 роках він був послом України при НАТО.
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