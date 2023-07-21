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АНАЛІТИКА

Міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

09:07 21.07.2023 |

Політика

 

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку. Про це в ніч на п'ятницю, 21 липня, він повідомив у Facebook.

"Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання", - написав Ткаченко.

За його словами, культура під час війни важлива, "бо це війна не тільки за території, а за людей".

"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності та наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", - переконаний Ткаченко.

Зеленський пропонував знайти заміну Ткаченку

Напередодні у вечірньому зверненні 20 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю знайти заміну Олександру Ткаченку на посаді міністра культури й інформаційної політики.

За словами президента, він говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків. "Музеї, культурні центри, символи, серіали - усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні", - наголосив Зеленський.

Він також закликав представників місцевої влади до розумних витрат, зазначивши, що люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. "Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани - почекають. Спочатку перемога", - зазначив президент.

Напередодні заяви Зеленського вийшло інтерв'ю Ткаченка, в якому він назвав доречним завершення під час війни будівництва Національного музею Голодомору - геноциду українського народу. Витрати на проєкт оцінюють у пів мільярда гривень. 13 липня Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва.

19 липня у мінкульті заявили про відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України за бюджетні кошти. Це спричинило обурення у суспільстві та нову хвилю критики на адресу Ткаченка. До того українців збурила ідея зараз міняти на щиті "Батьківщини-Матері" герб СРСР на герб України, попри те, що це робитиметься за гроші донорів.

За законодавством, більшість міністрів, зокрема культури, звільняє Верховна Рада: шляхом прийняття відставки, за поданням прем'єра або за власною ініціативою. Новий міністр замість Ткаченка має бути призначений також парламентом - за поданням Шмигаля.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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