Дзеркальна відповідь: Міноборони України оголосило потенційними цілями всі судна на шляху до російських портів

Україна може розглядати всі судна, що прямують Чорним морем у напрямку російських портів або окупованих РФ українських портів, як причетні до перевезення вантажів воєнного призначення.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України, оприлюдненій на сайті міністерства.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", - йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

У міністерстві нагадали, що РФ брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку.

"Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України", - зазначається у повідомленні.

"Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", - наголосили у Міноборони.

Як повідомлялося, напередодні Міноборони РФ заявило, що у зв'язку із припиненням "зернової угоди" згортається гуманітарний коридор у Чорному морі, а судна, що йдуть в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники військових вантажів".