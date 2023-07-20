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АНАЛІТИКА

Комітет Ради підтримав закон про англійську мову, але вилучив норми про кіно і телебачення

14:03 20.07.2023 |

Право, Україна

 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики одноголосно підтримав законопроєкт №9432 про англійську мову. Водночас із нього виключили норми, що стосуються кіно та телебачення.

Про це повідомив депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович у Facebook.

Зокрема, із законопроєкту прибрали норми, які звузили б сферу застосування української мови:

* вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;
* зміни до закону про кінематографію;
* зміни до закону про державну мову в частині кіно;
* зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Серед іншого, документом запропоновано визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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