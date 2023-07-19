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NASAMS і не тільки. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
23:12 19.07.2023 |
США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Як зазначають у відомстві, пакет надають у рамках ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI).
У Пентагоні уточнюють, що USAI - це повноваження, відповідно до яких США закуповують обладнання у промисловості чи партнерів для подальшого відправлення в Україну.
Таким чином, у новий пакет допомоги для України від США увійшли:
* 4 зенітних ракетних комплекса NASAMS та боєприпаси;
* 152-мм артилерійські снаряди; обладнання для розмінування;
* ракети з оптичним наведенням (TOW);
* безпілотні літальні апарати Phoenix Ghost і Switchblade;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* засоби протидії безпілотникам та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
* 150 бензовозів;
* 115 тактичних машин для буксирування та транспортування обладнання;
* 50 тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
* обладнання для забезпечення безпеки портів та гаваней;
* тактичні системи захищеного зв'язку;
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну засобами для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі щодо забезпечення безпеки", - наголошують у відомстві.
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