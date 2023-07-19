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Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»
22:58 19.07.2023 |
Володимир Путін перерахував умови, при виконанні яких РФ може повернутися до "зернової угоди".
Серед цих умов Путін, зокрема, назвав виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив на світові ринки, а також зняття перешкод для російських банків і фінансових інститутів, які обслуговують поставки продовольства і добрив.
"Зокрема, йдеться про їх негайне підключення до міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT, - сказав Путін, нагадавши тим самим про відкинуті Москвою пропозиції підключити до SWIFT не сам базовий банк для експорту зерна, Россельхозбанк, а таку собі його "доньку", яка була б створена спеціально для цих цілей.
Також ідеться про відновлення поставок у РФ запчастин і комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив, розв'язання питань із фрахтом суден і страхуванням російських експортних поставок продовольства, забезпечення логістики продовольчих поставок і "безперешкодних умов для розширення поставок російських добрив і сировини для їхнього виробництва".
Зокрема, має бути відновлено роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковано російські активи, пов'язані з сільськогосподарською галуззю, нагадав Путін.
"Нарешті, базова умова Росії для повернення до угоди - відновлення її початкової гуманітарної суті", - підсумував він. "Щойно вони (перераховані умови - ІФ-У) будуть виконані, ми негайно в цю угоду повернемося", - сказав він.
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