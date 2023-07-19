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АНАЛІТИКА

Путін перерахував умови повернення Росії до «зернової угоди»

 

Володимир Путін перерахував умови, при виконанні яких РФ може повернутися до "зернової угоди".

Серед цих умов Путін, зокрема, назвав виведення з-під санкцій поставок російського зерна і добрив на світові ринки, а також зняття перешкод для російських банків і фінансових інститутів, які обслуговують поставки продовольства і добрив.

"Зокрема, йдеться про їх негайне підключення до міжнародної банківської системи розрахунків SWIFT, - сказав Путін, нагадавши тим самим про відкинуті Москвою пропозиції підключити до SWIFT не сам базовий банк для експорту зерна, Россельхозбанк, а таку собі його "доньку", яка була б створена спеціально для цих цілей.

Також ідеться про відновлення поставок у РФ запчастин і комплектуючих для сільгосптехніки та галузі виробництва добрив, розв'язання питань із фрахтом суден і страхуванням російських експортних поставок продовольства, забезпечення логістики продовольчих поставок і "безперешкодних умов для розширення поставок російських добрив і сировини для їхнього виробництва".

Зокрема, має бути відновлено роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблоковано російські активи, пов'язані з сільськогосподарською галуззю, нагадав Путін.

"Нарешті, базова умова Росії для повернення до угоди - відновлення її початкової гуманітарної суті", - підсумував він. "Щойно вони (перераховані умови - ІФ-У) будуть виконані, ми негайно в цю угоду повернемося", - сказав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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