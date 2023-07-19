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Джильберт Честертон
Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали
13:38 19.07.2023 |
Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.
Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з Зернової ініціативи. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ", - написав міністр.
Кубраков уточнив, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору та пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.
"Атака на зернові термінали - акт агресії проти світу. На меті російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання.
Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - резюмував він.
Нагадуємо:
Внаслідок нічної атаки окупантів на Одеську область були влучання ворожих ракет на території Одеського порту, в Одесі вирва від падіння ракети, уражені складські приміщення із тютюном і фейєрверками (рятувальники ліквідовують пожежу), в області пошкоджені туристичні бази та готелі, 6 людей зверталися по медичну допомогу.
Раніше ми писали, що після виходу з "зернової угоди" завдання Росією ракетних ударів по іноземних суднах малоймовірне. Проте агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку.
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