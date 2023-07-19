Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

13:38 19.07.2023 |

Новини АПК

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

 

Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з Зернової ініціативи. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ", - написав міністр.

Кубраков уточнив, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору та пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

"Атака на зернові термінали - акт агресії проти світу. На меті російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно - питання виживання.

Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу", - резюмував він.

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

 

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

 

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

 

Ворог вночі атакував два чорноморські порти: пошкоджено зернові термінали

 

Нагадуємо:

Внаслідок нічної атаки окупантів на Одеську область були влучання ворожих ракет на території Одеського порту, в Одесі вирва від падіння ракети, уражені складські приміщення із тютюном і фейєрверками (рятувальники ліквідовують пожежу), в області пошкоджені туристичні бази та готелі, 6 людей зверталися по медичну допомогу.

Раніше ми писали, що після виходу з "зернової угоди" завдання Росією ракетних ударів по іноземних суднах малоймовірне. Проте агресор може стріляти ракетами по терміналах, де будуть стояти судна, або створювати мінну небезпеку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,1506
  0,0694
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6504  0,05 0,14 37,3136  0,02 0,04
EUR 40,9536  0,01 0,02 41,8540  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес