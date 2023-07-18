США скоро виділять Україні новий пакет військової допомоги на 1,3 млрд доларів, - Reuters

Сполучені Штати Америки найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За словами однієї з офіційних осіб США, пакет озброєнь, про який раніше не повідомляли, охоплює засоби протиповітряної оборони, системи протидії дронам, безпілотники, що вибухають, і боєприпаси", - пише Reuters.

Сполучені Штати використовують кошти в межах своєї програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), що дає змогу адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю в промисловості, а не вилучати її із запасів зброї у США.

Що може увійти в пакет допомоги

Серед систем і боєприпасів, які США планують закупити для України, є засоби протиповітряної оборони виробництва L3Harris Technologies під назвою VAMPIRE.

Також можуть бути включені два різних типи баражуючих боєприпасів: дрон Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, приватної компанії в Каліфорнії, і Switchblade виробництва AeroVironment Inc.

Reuters пише, що Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики і системи аналізу.

Майбутнє оголошення Міністерства оборони США про допомогу Україні в галузі безпеки супроводжується у вівторок віртуальною зустріччю Контактної групи з оборони України.