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Росія проігнорувала пропозицію ООН підключити «дочку» «Россєльхозбанку» до SWIFT, - генсек
22:28 17.07.2023 |
ООН домовилася з Єврокомісією про підключення "дочки" підсанкційного "Россєльхозбанку" до системи SWIFT для продовження "зернової угоди". Але Росія проігнорувала таку пропозицію.
Як повідомляє РБК-Україна , про це на брифінгу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
За його словами, Росія порушувала питання про допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку як ключовий фактор, який впливав на можливе продовження "зернової угоди". І у своєму листі до російського диктатора Володимира Путіна він зробив відповідну пропозицію.
"ООН нещодавно досягла (після переговорів - ред.) з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россєльхозбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", - заявив генсек.
Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.
"Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", - додав генсек.
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