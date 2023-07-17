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Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
17:25 17.07.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжити дію "зернової угоди" без Росії та направить відповідні сигнали посередникам угоди - ООН та Туреччині.
Про це президент заявив в інтерв'ю африканським журналістам, передає прессекретар глави держави Сергій Нікофоров.
"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода - Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, - вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - заявив глава держави.
Після офіційного сигналу РФ про розрив домовленостей Зеленський доручив Міністерству підготувати офіційні сигнали до Організації Об'єднаних Націй і до Туреччини.
"Для того, щоб вони мені відповіли як президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу", - пояснив Зеленський.
"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, - то всі готові продовжувати постачання зерна", - додав він.
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