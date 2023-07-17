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Росія оголосила про вихід з зернової угоди
14:13 17.07.2023 |
Росія у понеділок, 17 липня, заявила про вихід з зернової угоди. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що "фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні".
"Частина цих чорноморських домовленостей, що стосується Росії, не виконана досі, тому її дія припиняється. Щойно російська частина домовленостей буде виконана, російська сторона повернеться до реалізації цієї угоди негайно. Де-факто така ситуація", - сказав він у коментарі російським журналістам.
Представниця МЗС Росії Марія Захарова в коментарі пропагандистському сайту РИА Новости заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину, Україну і секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.
Росія, Україна, Туреччина та ООН уклали зернову угоду рік тому для того, щоби організувати безпечний експорт українського зерна з портів Чорного моря. Угода оформлена у вигляді двох тристоронніх договорів - між Україною та Росією прямих домовленостей немає.
Останнє судно в межах зернової угоди - балкер TQ Samsun з кукурудзою, що прямує до Нідерландів, - вийшло із порту Одеси в неділю, 16 липня. Загалом з початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
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