Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
08:36 17.07.2023 |
Президент США Джо Байден дав європейським країнам "зелене світло" для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN
, опублікованому у неділю, 16 липня.
"Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на F-16, щойно європейці будуть готові", - сказав він.
Європейські союзники, за словами Саллівана, повідомили, що їм необхідно ще кілька тижнів для організації навчання, а "США не будуть причиною затримок початку навчання на F-16".
Навчання мають початися у серпні
19 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на американських F-16. Через тиждень на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн Данія та Нідерланди оголосили, що очолять коаліцію з підготовки українських військових льотчиків.
11 липня на саміті НАТО в Литві 11 країн-членів так званої "коаліції винищувачів" підписали з Україною меморандум, що визначає умови проведення підготовки українських пілотів до використання F-16. Навчання мають розпочатися в серпні у Данії. Тренувальний центр також створять в Румунії.
Крім того, в серпні у Великобританії стартує підготовка до 20 українських пілотів. Імовірно, їх тренуватимуть на винищувачах Eurofighter Typhoon.
Публічно зобов'язання надати ЗСУ винищувачі на себе не брала поки що жодна країна. За оцінками США, після рішення про передачу, відправка F-16 в Україну займе щонайменше кілька місяців. Глава МЗС України Дмитро Кулеба сподівається, що винищувачі з'являться в небі України до квітня 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
|ФРН виділить 17 млрд євро на зброю для України до 2027 року
|У Кремлі спростували згоду на продовження «зернової ініціативи»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
Бізнес
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»