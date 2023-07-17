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На Кримському мосту сталися вибухи
08:27 17.07.2023 |
Сьогодні вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. В мережі з'явились перші фото наслідків "надзвичайної події".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Через вибухи утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В ній стоїть понад 1000 авто.
У соціальних мережах опублікували перші фото пошкоджень Кримського мосту після вибухів
Паблік "Новини Керч Крим Росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.
Губернатор Білгородської області РФ підтвердив загибель чоловіка та жінки внаслідок НП на Кримському мосту.
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