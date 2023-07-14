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АНАЛІТИКА

У Кремлі спростували згоду на продовження «зернової ініціативи»

 

Прессекретар президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не робила жодних заяв про продовження дії чорноморської "зернової ініціативи".

Про це він повідомив в коментарі російському "Інтерфаксу".

"Жодних заяв з цього приводу ми не робили", - сказав Пєсков.

Нагадуємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Раніше Путін заявляв, що Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано обіцянки, які давалися країні раніше.

Генсек ООН Гутерріш сказав, що розраховує на те, що спрямовані президенту Росії пропозиції щодо Чорноморської зернової ініціативи допоможуть вирішити питання з її продовженням.

Зокрема, Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россільгоспбанка" до міжнародної платіжної системи SWIFT.
За матеріалами: Економічна правда
 

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