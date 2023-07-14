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АНАЛІТИКА

Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження «зернової угоди»

 

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у п'ятницю, що домовився із російським президентом Путіним про продовження "зернової угоди", яка дозволяє експорт українського зерна з чорноморських портів.

У розмові з журналістами Ердоган зазначив, що сподівається на продовження угоди, термін дії якої спливає 17 липня, завдяки зусиллям ООН і Туреччини, передає Reuters.

Представник Єврокомісії напередодні повідомив агентству, що ЄС допомагає ООН і Туреччині у зусиллях продовжити "зернову угоду" і відкрита для "вивчення всіх рішень".

Ердоган також розповів, що Анкара планує прийняти Путіна з візитом у серпні.

"Анкара та Москва дотримуються єдиної думки щодо продовження "зернової угоди", - процитувало Ердогана турецьке інформагентство Anadolu.

Як повідомлялося, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас напередодні, 13 липня, Путін вчергове заявив, що вимоги Росії для продовження дії угоди не виконуються, але зазначив, що остаточне рішення про вихід з неї РФ ще не ухвалила.При цьому тиждень тому МЗС РФ фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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