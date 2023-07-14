Фінансові новини
- |
- 14.07.23
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
Верховна Рада змінила дати святкування Дня української державності, Дня захисників і захисниць, а також Різдва Христового.
Ухвалення відповідного президентського законопроєкту №9431 в цілому підтримав 241 народний депутат на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.
Згідно з документом, День української державності перенесено з 28 липня на 15 липня, а День захисників і захисниць України - на 1 жовтня (згідно з чинними нормами законодавства, наразі це 14 жовтня), а щодо Різдва Христового в Україні законодавчо закріплено єдину дату святкування - 25 грудня.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 28 червня подав до ВР законопроєкт №9431 "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рода законодавчо закріпила святкування Різдва 25 грудня, Дня захисників 1 жовтня та Дня державності 15 липня
ТОП-НОВИНИ
|ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
|Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції «Слуга народу» призупинили
|«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
Бізнес
|«Дія» візьме участь у розробці Європейського цифрового гаманця, – Мінцифри
|Вперше в США штат Массачусетс розгляне повну заборону продажу даних про місцеперебування користувачів
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами