Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
23:14 13.07.2023 |
Міжнародний валютний фонд підкреслив важливість для України відновити обов'язкові декларації про майно чиновників відповідно до Меморандуму за програмою EFF, забезпечивши надання в них правдивої, повної й точної інформації.
Про це сказала під час брифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Вчасне прийняття законопроєкту про декларування майна допоможе зменшити корупційні ризики під час воєнного стану, а отже, сприятиме довірі суспільства та донорів»,- зауважила представниця МВФ.
Вона зазначила, що команда Фонду провела тісні консультації з Мін'юстом та іншими ключовими сторонами в Україні щодо розробки законопроєкту про декларування активів відповідно до зобов'язань уряду за Меморандумом.
За словами представниці МВФ, також важливо, щоби будь-які вдосконалення системи декларування активів впродовж воєнного стану не призвели до зниження загальної ефективності системи та не відійшли від зобов'язань держслужбовців «подавати правдиві, повні й точні декларації про майно».
Як повідомляв Укрінформ, 29 червня виконавча рада МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило їй отримати другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів для підтримки бюджету.
У Меморандумі за програмою EFF визначено 23 структурних маяки, які передбачають поступове виконання Україною реформ для отримання фінансування Фонду.
Програма EFF була затверджена в березні 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні 15,6 мільярда доларів упродовж 48 місяців.
Наступний перегляд програми запланований попередньо на листопад-грудень нинішнього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
|Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції «Слуга народу» призупинили
|«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
|Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16
Бізнес
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами