МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників

Міжнародний валютний фонд підкреслив важливість для України відновити обов'язкові декларації про майно чиновників відповідно до Меморандуму за програмою EFF, забезпечивши надання в них правдивої, повної й точної інформації.

Про це сказала під час брифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Вчасне прийняття законопроєкту про декларування майна допоможе зменшити корупційні ризики під час воєнного стану, а отже, сприятиме довірі суспільства та донорів»,- зауважила представниця МВФ.

Вона зазначила, що команда Фонду провела тісні консультації з Мін'юстом та іншими ключовими сторонами в Україні щодо розробки законопроєкту про декларування активів відповідно до зобов'язань уряду за Меморандумом.

За словами представниці МВФ, також важливо, щоби будь-які вдосконалення системи декларування активів впродовж воєнного стану не призвели до зниження загальної ефективності системи та не відійшли від зобов'язань держслужбовців «подавати правдиві, повні й точні декларації про майно».

Як повідомляв Укрінформ, 29 червня виконавча рада МВФ завершила перший перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило їй отримати другий транш у розмірі 890 мільйонів доларів для підтримки бюджету.

У Меморандумі за програмою EFF визначено 23 структурних маяки, які передбачають поступове виконання Україною реформ для отримання фінансування Фонду.

Програма EFF була затверджена в березні 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні 15,6 мільярда доларів упродовж 48 місяців.

Наступний перегляд програми запланований попередньо на листопад-грудень нинішнього року.