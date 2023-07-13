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АНАЛІТИКА

ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України

 

Банк Євросоюзу оголосив про створення фонду в обсязі 400 мільйонів, з якого фінансуватиметься відбудова України, доки не набуде чинності довгостроковий план ЄС із тією ж метою. Планується, що цей трастовий фонд Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надаватиме гранти та кредити, а також гарантії українським банкам та підприємствам.

"Ми фінансуємо стійкість України, - сказала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська. - Ми надаємо фінансування для підвищення стійкості суспільства та економіки".

Як повідомляє агенція Reuters, погодилися взяти участь у фінансуванні цього фонду 16 з 27 країн-членів ЄС. Франція та Італія зробили найбільші внески до фонду у розмірі 100 мільйонів євро кожна, які, за словами заступниці голови ЄІБ, можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, фінансування малих та середніх підприємств або надання державних послуг. Німеччина відмовилася брати участь у фінансуванні нового фонду на підтримку України, зазначивши, що вважає за краще направляти свою фінансову допомогу їй через бюджет ЄС.

Минулого рокуЄІБ виділив Україні 1,7 мільярда євро, зокрема, на фінансування шкіл, лікарень, соціального житла, дитячих садків та міського транспорту. Цьогоріч ЄС спрямує Україні 18 мільярдів євро. Крім того, Євросоюз взяв на себе зобов'язання виділити Києву 50 мільярдів євро з 2024 до 2027 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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