Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
ЄІБ і країни ЄС виділяють 400 млн євро на відновлення України
23:23 13.07.2023 |
Банк Євросоюзу оголосив про створення фонду в обсязі 400 мільйонів, з якого фінансуватиметься відбудова України, доки не набуде чинності довгостроковий план ЄС із тією ж метою. Планується, що цей трастовий фонд Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надаватиме гранти та кредити, а також гарантії українським банкам та підприємствам.
"Ми фінансуємо стійкість України, - сказала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська. - Ми надаємо фінансування для підвищення стійкості суспільства та економіки".
Як повідомляє агенція Reuters, погодилися взяти участь у фінансуванні цього фонду 16 з 27 країн-членів ЄС. Франція та Італія зробили найбільші внески до фонду у розмірі 100 мільйонів євро кожна, які, за словами заступниці голови ЄІБ, можуть бути спрямовані на ремонт великої інфраструктури, фінансування малих та середніх підприємств або надання державних послуг. Німеччина відмовилася брати участь у фінансуванні нового фонду на підтримку України, зазначивши, що вважає за краще направляти свою фінансову допомогу їй через бюджет ЄС.
Минулого рокуЄІБ виділив Україні 1,7 мільярда євро, зокрема, на фінансування шкіл, лікарень, соціального житла, дитячих садків та міського транспорту. Цьогоріч ЄС спрямує Україні 18 мільярдів євро. Крім того, Євросоюз взяв на себе зобов'язання виділити Києву 50 мільярдів євро з 2024 до 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
|Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції «Слуга народу» призупинили
|«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
|Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16
Бізнес
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами