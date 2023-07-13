ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»

Затверджені на саміті Північноатлантичного Альянсу нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Таке повідомило видання Bild, яке ознайомилось із подробицями планів, пише "Європейська правда".

Нові оборонні плани НАТО налічують понад 4400 сторінок і детально вказують, які військові спроможності мають продемонструвати 32 країни-члени Альянсу разом зі Швецією в сухопутних, військово-повітряних і військово-морських силах, а також у кіберсфері й космосі.

Серед іншого, передбачається, що в майбутньому 300 тисяч військових Альянсу будуть перебувати у стані високої оперативної готовності, зокрема 35 тисяч солдатів Бундесверу. Буде збільшена кількість сил, розгорнутих на східному фланзі, до рівня бригади (4000 військових).

Також Альянс обговорює створення другого сухопутного командування НАТО (перше зараз перебуває в Ізмірі). Як місце розташування обговорюється німецький Вісбаден, де має свою базу Армія США.

У разі агресії Верховному головнокомандувачу НАТО в Європі дозволять ухвалювати більше рішень без попередніх консультацій з органами НАТО. Таким чином, Альянс зможе швидше реагувати на загрозливі ситуації.

Крім того, згідно з планами, НАТО має розбудовувати більше сил, здатних витримати запеклі бої. Має бути більше далекобійних артилерійських систем і ракет; також розширюються системи протиповітряної оборони для захисту від ворожих атак.

Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.

Лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.

Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати.