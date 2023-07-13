Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 23:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
22:47 13.07.2023 |
Затверджені на саміті Північноатлантичного Альянсу нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.
Таке повідомило видання Bild, яке ознайомилось із подробицями планів, пише "Європейська правда".
Нові оборонні плани НАТО налічують понад 4400 сторінок і детально вказують, які військові спроможності мають продемонструвати 32 країни-члени Альянсу разом зі Швецією в сухопутних, військово-повітряних і військово-морських силах, а також у кіберсфері й космосі.
Серед іншого, передбачається, що в майбутньому 300 тисяч військових Альянсу будуть перебувати у стані високої оперативної готовності, зокрема 35 тисяч солдатів Бундесверу. Буде збільшена кількість сил, розгорнутих на східному фланзі, до рівня бригади (4000 військових).
Також Альянс обговорює створення другого сухопутного командування НАТО (перше зараз перебуває в Ізмірі). Як місце розташування обговорюється німецький Вісбаден, де має свою базу Армія США.
У разі агресії Верховному головнокомандувачу НАТО в Європі дозволять ухвалювати більше рішень без попередніх консультацій з органами НАТО. Таким чином, Альянс зможе швидше реагувати на загрозливі ситуації.
Крім того, згідно з планами, НАТО має розбудовувати більше сил, здатних витримати запеклі бої. Має бути більше далекобійних артилерійських систем і ракет; також розширюються системи протиповітряної оборони для захисту від ворожих атак.
Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.
Лідери Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі у вівторок узгодили нові масштабні оборонні плани, що відображають необхідність боротьби з такими загрозами, як Росія й тероризм.
Деякий час Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Але в останній момент блокаду Туреччини вдалося подолати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ наголосив на важливості відновлення в Україні декларацій для чиновників
|ЗМІ дізнались подробиці найбільших оборонних планів НАТО з часів «холодної війни»
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
|Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції «Слуга народу» призупинили
|«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського
|Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати
|Кулеба розповів, коли в українському небі можуть з'явитися перші F-16
Бізнес
|Супутники Starlink здійснили понад 25 000 маневрів за пів року, щоб уникнути зіткнень на орбіті
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами