Білий дім: Для вступу в НАТО Україні потрібна здорова і жива демократія, ще є над чим працювати

У Білому домі заявили, що для вступу в НАТО Україні не потрібен План дій щодо членства, а натомість необхідно провести низку реформ.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Україні зараз у такій точці, коли альянс не вважає, що ПДЧ насправді потрібен... Але є реформи, які Україна все ще повинна здійснити", - зазначив він.

Представник адміністрації США зауважив, що вступ до НАТО - це процес, і його повинні були пройти і Фінляндія, і Швеція від подання заявки і до вступу.

"Частиною цього процесу є наявність здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів. І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані", - наголосив Кірбі.

Серед необхідних реформ, за його словами, викорінення корупції, розбудова демократичних інститутів, сильна судова система, верховенство права та інші ключові показники, необхідні кожній країні, яка прагне стати членом НАТО.

Оцінюючи Збройні сили України, він зауважив, що вони без сумніву "наближаються до оперативної сумісності з НАТО" та у ході війни позбулися багатьох старих радянських систем і радянсько-російських способів використання цих можливостей.

"Чи вони вже зовсім там? Знову ж таки, я думаю, що це ще належить побачити", - додав Кірбі.

Посадовець запевнив, що, як і було зазначено у Бухарестській декларації, НАТО - це майбутнє України. Президент США Джо Байден підтримує політику відкритих дверей альянсу, утім зараз у центрі уваги буде допомога Україні.

"Ми повинні пам'ятати, що українці воюють і гинуть за свою країну. І маємо зосередитися на тому, щоб допомогти їм досягти успіху. Потім ми визначимо шлях для можливого членства у НАТО, який дасть Україні час і простір для роботи над деякими з реформ, водночас маючи зобов'язання та гарантії безпеки від Заходу", - підсумував Кірбі.

Як відомо, досі представники держав-членів Альянсу наполягали на вимогах щодо реформ для вступу України. Зокрема, Німеччина заявляє про потребу виконання зобов'язань попри незадоволення Зеленського.

Сам Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.